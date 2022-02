România - obligaţia de carantinare a cetăţenilor ucraineni anulată Romania - obligatia de carantinare a cetatenilor ucraineni anulata Foto: Arhiva. Autoritatile române au anulat obligatia de carantinare a cetatenilor ucraineni care intra în România si dau asigurari ca acestia pot beneficia de toate serviciile medicale în caz de nevoie, inclusiv de cele legate de pandemie. Ministrul sanatatii, Alexandru Rafila, spune ca exista toata deschiderea din partea administratiilor locale ori a conducerii spitalelor si urmeaza sa fie luate si alte masuri pentru a-i sprijini din punct de vedere medical pe refugiatii ucraineni. … Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

Sursa articol si foto: romania-actualitati.ro

