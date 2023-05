Stiri pe aceeasi tema

- Suedia este un pionier in ceea ce privește infrastructura de incarcare pentru mașinile cu zero emisii. Țara nordica a depașit stadiul stațiilor de incarcare și, in 2016, a incercat pentru prima oara implentarea unui tronson de drum care poate incarca mașinile electrice din mers. In urma cu 7 ani, pe…

- Orașul din Romania care a primit anul acesta distincția „Best Electric City” este Galațiul. Distincția a fost anunțata joi, in cadrul competiției „Best Electric Car” susținuta in parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Padurilor.

- Dupa ce la Cluj au dotat prima strada smart din Romania cu stații de incarcare electrice, firma EVconnect se exinde in oraș cu inca cinci astfel de stații pentru mașinile care merg pe curent.

- Municipiul Alba Iulia va achiziționa cinci microbuze nepoluante și cinci stații de incarcare, finanțate prin PNRR. Acestea vor completa flota de autobuze electrice deja achiziționate. „Astazi, la sediul Companiei Naționale de Investiții, am semnat contractul de finanțare, in valoare de 7.322.516,25…

- Consiliul Uniunii Europene a aprobat definitiv, astazi, proiectul privind interzicerea motoarelor pe benzina, motorina si hibride incepand din 2035. Polonia a votat impotriva masurii, in timp ce Romania, Italia si Bulgaria s-au abtinut de la vot. La insistentele Germaniei, motoarele cu ardere interna…

- Odata cu creșterea numarului de mașini electrice, marii retaileri luau decizia de a monta in parcari sisteme de incarcare pentru clienți, mare parte din ele fiind gratuite. Numai ca lucrurile s-au schimbat, și nu vorbim doar de Romania, inclusiv in anumite state europene, Kaufland și Ikea, fie au introdus…

- Interesul pentru masinile electrice si hibride se mentine ridicat in randul consumatorilor, in principal datorita costului mai redus cu alimentarea, comparativ cu motoarele pe combustie interna.

- Au fost date in folosința, astazi, inca patru spații de servicii moderne ca urmare a contractelor de concesiune incheiate intre CNAIR și Rompetrol Downstream SRL. Strategia CNAIR pentru dotarea, operarea și intreținerea spațiilor de servicii de pe rețeaua de autostrazi și drumuri expres, continua prin…