România, obligată să distrugă 1 milion de doze de vaccin care au expirat Aproape 1 milion de doze de vaccin AstraZeneca care au expirat vor trebui distruse, a anunțat, joi, șeful CNCAV, Valeriu Gheorghița. In total, Romania a primit aproape 4,5 milioane de doze, dintre care a administrat doar puțin peste 850.000. „In momentul de fața avem 917.800 de doze de vaccin AstraZeneca. Ele sunt, in momentul de […] The post Romania, obligata sa distruga 1 milion de doze de vaccin care au expirat appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

