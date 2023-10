Consiliul Uniunii Europene a decis sa prelungeasca protecția temporara pentru refugiații ucraineni pana in 2025, semn ca razboiul din țara vecina este programat sa dureze ani de zile.Vestea proasta este ca Romania va fi obligata sa intrețina pana atunci cel puțin 135.000 de ucraineni, carora, deocamdata, le asigura plata chiriei de 2.000 de lei pe […] The post Romania, obligata de UE sa-i intrețina pe ucraineni și in 2025 first appeared on Ziarul National .