- Eurodeputatul REPER Dragos Pislaru a anunțat marți, 13 septembrie, ca directiva privind salariul minim european ar trebui sa aduca o crestere de peste 500 de lei unui angajat cu salariu minim din Romania. Directiva europeana va fi adoptata miercuri de Parlamentul European. „Salariul minim statueaza…

- Ambasada britanica la București a deschis luni, 12 septembrie, o carte fizica de condoleanțe in memoria Majestații sale defuncte Regina Elisabeta a II-a, in care vor putea semna reprezentanți ai instituțiilor statului roman și ai mediului diplomatic din Romania. Pentru publicul larg, exista doar o carte…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a anunțat ca salariul minim trebuie sa creasca in Romania, precizand ca vor fi facute cateva propuneri in acest sens in urmatoarea perioada. Marius Budai a fost intrebat, duminica, la Antena 3, daca exista certitudinea ca saptamana viitoare va fi prezentat noul pachet…

- Peste 2.000 de copii și-au gasit familii in 2021 și in primele luni ale acestui an, dupa simplificarea legislației in domeniul adopțiilor. Anunțul a fost facut, luni, de ministrul Familiei, Tineretului și Egalitații de Șanse, Gabriela Firea. „Familiile din Romania continua sa adopte intr-un numar record! …

- Orasul Covasna mai are apa potabila doar pentru o zi, a anunțat compania care asigura alimentarea cu apa a zonei. In aceeași situație disperata ar mai fi alte trei localitați, care sunt alimentate cu apa din același rezervor, transmite Antena 3. Reprezentanții compania care asigura alimentarea in zona…

- Judecatorii greci au decis, joi, sa respinga cererea autoritaților romane de extradare a lui Sorin Oprescu. Magistrații eleni au apreciat ca Sorin Oprescu nu va beneficia, in penitenciarele din Romania, de un tratament corespunzator pentru bolile de care sufera. Astfel, Sorin Oprescu va ramane in Grecia…

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) atrage atentia asupra existentei unor mesaje false, transmise pe e-mail in numele institutiei, prin care contribuabilii sunt anuntati ca au de platit ”impozite catre sistemul bugetar din Romania”. Cei care primesc asemenea mesaje sunt sfatuiti sa nu le…

- Politia ungara a inceput sa recruteze patrule de „vanatoare de frontiera” pentru a le desfasura la granite impotriva imigratiei ilegale, au anunțat, vineri, responsabili ai politiei. „Vanatorii de frontiera” vor reprezenta o unitate independenta in cadrul politiei si vor dispune de 14 companii stationate…