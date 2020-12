Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat joi ca este „un veritabil succes” care se datoreaza demersurilor diplomatice intense faptul ca Bucurestiul va gazdui insitutia UE – Centrului European pentru Securitate Cibernetica. Doresc sa salut decizia luata de statele membre ale Uniunii Europene…

- Bogdan Aurescu (sursa foto: Facebook) Romania va gazdui Centrul Cyber al Uniunii Europene, a anunțat joi dimineața, pe Twitter, ministrul de Externe Bogdan Aurescu. „Succes excepțional pentru Romania: dupa demersuri diplomatice intense, inclusiv la nivel inalt, București va gazdui Centrul Cyber al UE…

- Romania a alocat in anul 2018 pentru sanatate doar 580 de euro pe cap de locuitor (5,6% din PIB), aceasta fiind cea mai mica suma inregistrata in randul satelor membre ale Uniunii Europene, atrage atenția miercuri de Eurostat. La polul opus, statele membre cu cele mai mari cheltuieli cu sanatatea pe…

- PNL va dezvolta Romania in urmatorii patru ani. A inceput sa o faca și va continua, dupa alegerile din 6 decembrie. Programul de guvernare al liberalilor prevede o creștere economica de 6% pe an, pana in 2024. Produsul Intern Brut va fi de 1.500 de miliarde de lei, iar pe cap de locuitor va…

- Ponderea impozitelor in PIB s-a situat anul trecut la 41,1% la nivelul celor 27 de state membre ale Uniunii Europene, in usoara scadere comparativ cu 2018 (41,2%), arata datele publicate joi de Oficiul European de Statistica (Eurostat), noteaza Agerpres. Ponderea impozitelor in PIB variaza semnificativ…

- Conform noului sondaj Eurobarometru standard publicat vineri, Romania se afla in topul statelor membre, dupa Irlanda (71%), dar la egalitate cu Ungaria si Polonia, in ceea ce priveste procentul respondentilor multumiti de masurile luate de institutiile Uniunii Europene pentru combaterea pandemiei…

- Statele membre ale Uniunii Europene au alocat in 2018 suma de 50,7 miliarde de euro din cheltuielile guvernamentale pentru recreatie si sport, Bulgaria si Romania ocupand ultimele locuri in functie de cheltuielile pe cap de locuitor cu 11 euro respectiv 30 de euro, comparativ cu o medie de 113 euro…