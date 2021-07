Stiri pe aceeasi tema

- Selectionata Romaniei a invins echipa Croatiei cu scorul de 29-20 (13-10), marti, in primul sau meci din Grupa principala II a Campionatului European de handbal feminin Under-19 de la Celje (Slovenia). Primele 20 de minute ale partidei au fost destul de echilibrate, iar Croatia a condus cu…

- Naționala de tineret a Romaniei a invins clar Croația, dar are nevoie de succes contra Franței, miercuri, ora 14:00, pentru a ajunge in careul de ași Naționala sub 19 ani a Romaniei a obținut marți, la Celje, a treia victorie la Campionatul European de tineret. "Tricolorele" au inceput competiția din…

- Selectionata Romaniei s-a calificat in grupele principale ale Campionatului European de handbal feminin Under-19 de la Celje (Slovenia), dupa ce a invins echipa Cehiei cu scorul de 27-25 (14-10), duminica, in ultimul sau meci din Grupa D. Tricolorele au dominat meciul de la un capat la…

- Nationala feminina de handbal-tineret a Romaniei disputa, duminica, 11 iulie, de la ora 20.00, in direct pe ehfTV.com, partida cu Cehia, la Campionatul European din Slovenia. In primul meci, formatia antrenata de Horațiu Pașca a surclasat reprezentativa Norvegiei, scor 36-22 (20-6). In acest moment,…

- Joi seara, echipa naționala a Romaniei Under 19 a disputat primul sau meci la Campionatul European din Slovenia, pierzand la scor in fața selecționatei Ungariei: 19-27 (11-12). Echipa noastra a ținut piept adversarei sale in prima repriza, cand a și condus de mai multe ori la doua goluri diferența:…

- Naționala feminina de tineret a plecat miercuri dimineața catre Celje (Slovenia), acolo unde vineri se vor disputa primele partide ale Campionatului European U-19. Romania va juca in grupa preliminara D, unde va intalni Ungaria (8 iulie, ora 20.00), Norvegia (9 iulie, ora 22.00) și Cehia (11 iulie,…

- Conduse cu 2-0 la seturi, ”tricolorele” au revenit fantastic și au invins naționala Franței. Meciul a durat 2 ore și 2 minute. Alexia Caruțașu, puștoaica de 17 ani, a reușit 27 de puncte Naționala feminina a Romaniei a reușit o victorie de senzație la debutul sau in Golden League, a doua competiție…

- Dupa victoriile cu Zalau și cu Rapid, din primele doua zile ale turneului de la Bistrița, fetele de la CS Minaur s-au impus și in fața echipei CSM Slatina, in etapa a 18-a din Liga Florilor MOL. A fost 33-29 (15-14), intr-un meci in care Costica Buceschi a rulat tot lotul inscris pe raportul de […]…