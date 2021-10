Stiri pe aceeasi tema

- Jovan Markovici (20 de ani) este victima selecționerului Mirel Radoi și a finanțatorului Craiovei, Mihai Rotaru. Radoi l-a chemat prea devreme la lot, iar Rotaru, incercand sa-l apere, l-a expus și mai mult. Cifrele de dinainte și de dupa convocare confirma. Pentru Jovan Markovici, convocarea la naționala,…

- Romania a remizat pe terenul Macedoniei de Nord, 0-0, la capatul unui meci in care trupa lui Mirel Radoi a fost dominata aproape tot jocul. Naționala lui Mirel Radoi a avut o prestație dezamagitoare, fiind dominata de macedoneni in multe momente, dar Ilie Dumitrescu a gasit și aspecte pozitive. Fostul…

- Romania se pregatește de urmatoarele 3 partide din preliminariile Campionatului Mondial, iar Mirel Radoi tocmai a anunțat lotul cu care vom ataca Islanda, Liechtenstein și Macedonia de Nord. Alegerea jucatorilor provoaca de fiecare data discuții. De aceasta data, cel puțin 3 posturi atrag indeosebi…

- Mirel Radoi a anunțat jucatorii din strainatate pe care se bazeaza la naționala, in septembrie. Romania revine la grijile preliminariilor pentru Cupa Mondiala 2022 ce va avea loc in Qatar. Tricolorii au debutat cu stangul, in luna martie, adunand doar 3 puncte din primele 3 partide ale grupei. In luna…

- Naționala olimpica a Romaniei a fost invinsa categoric de Coreea de Sud, scor 0-4. Eșecul a fost greu de digerat pentru puștii din echipa lui Mirel Radoi. „Tricolorii” se afla acum pe ultima poziție in grupa. Calificarea in sferturi va fi decisa de un criteriu diferit de departajare, la Jocurile Olimpice…

- Echipa de fotbal a Romaniei a debutat cu dreptul la Jocurile Olimpice de la Tokyo, 1-0 (1-0) cu Honduras, joi, la Kashima, in Grupa B a turneului olimpic. La 57 de ani de la precedenta participare a fotbalului romanesc la Jocurile Olimpice, in 1964, tot la Tokyo, Romania a obtinut o victorie foarte…

- Nationala de fotbal va incepe aventura olimpica astazi, de la ora 14:00, in direct la TVR 1, impotriva selectionatei Hondurasului! Chiar daca este doar partida de debut, Mirel Radoi considera crucial duelul cu echipa din America Centrala.

- ​Noua Zeelanda a obținut o victorie surprinzatoare în primul meci din Grupa B a turneului de fotbal din cadrul Jocurilor Olimpice de la Tokyo. Selecționata pregatita de Danny Hay a învins Coreea de Sud, joi, cu scorul de 1-0, pe Kashima Stadium.Unicul gol al partidei a fost înscris…