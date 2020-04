Stiri pe aceeasi tema

- Alte șase persoane infectate cu COVID-19 au decedat, numarul total al morților ajungand la 146. Potrivit Grupului de Comunicare Strategica, este vorba de trei persoane din județul Hunedoara, doua din Suceava și una din București. Patru dintre persoanele decedate aveau afecțiuni cronice grave. Source

- 474 de cadre medicale din Romania sunt infectate cu noul COVID-19, anunța, vineri seara, Grupul de Comunicare Strategica. Cele mai multe sunt in Suceava, apoi in București și Hunedoara. Grupul de Comunicare...

- Pana joi, la ora 19:20, in Romania au fost inregistrate oficial 107 de decese din cauza noului coronavirus. Potrivit Grupului de Comunicare Strategica, ultimele 13 decese au fost raportate in municipiul București și județele Teleorman, Bistrița Nasaud, Bacau, Dambovița, Hunedoara, Suceava, Arad și Ilfov.…

- Ziarul Unirea Doua femei din București și un barbat din Timiș, ultimele trei decese de COVID-19 din Romania. Bilanțul total a ajuns la 85 de morți Crește bilanțul morților in Romania! Inca trei decese din cauza COVID-19 au fost anunțate miercuri de Grupul de Comunicare Strategica. Este vorba de doua…

- UPDATE 19:40 – Inca trei persoane infectate cu noul tip de coronavirus au murit in Romania, numarul total al celor decedati din aceasta cauza ajungand in prezent la 50, informeaza luni Grupul de Comunicare Strategica. (Agerpres) UPDATE 18:30 -Autoritatile anunta ca a fost inregistrat un nou deces din…

- 285 de cadre medicale din Romania sunt infectate cu noul coronavirus Foto: Arhiva. 285 de cadre medicale din România sunt în prezent infectate cu noul coronavirus. Numarul românilor bolnavi de COVID-19 se apropie de 2.000, în timp ce 180 de pacienți au fost declarați…

- De la intrarea in vigoare a Ordonanței Militare nr. 2 și pana in prezent, au fost plasate in carantina instituționalizata 803 de persoane care nu au respectat perioada de autoizolare. De asemenea, 27 persoane aflate in carantina au parasit locația in care au fost plasate, pentru acestea fiind dispusa…

- BRD Groupe Societe Generale se alatura unor banci precum CEC Bank, Banca Transilvania sau Raiffeisen Bank, anunțand o serie de serie de masuri luate ca urmare a situației create de catre raspandirea COVID-19. ”In contextul epidemiei de Covid-19, și pentru a sprijini masurile de prevenție…