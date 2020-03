România: Numărul MORȚILOR a ajuns la 26 de victime ​Numarul deceselor din cauza coronavirusului a ajuns în România la 26, dupa ce un barbat de 65 de ani din județul Timiș a murit la la Institutul de Boli Cardiovasculare Timișoara. Potrivit unui comunicat al Grupului de Comunicare Strategica, acesta era &"cunoscut cu afecțiuni cardiovasculare&". Barbatul s-a internat în 10 martie la Institutul de Boli Cardiovasculare Timișoara, iar din data de 25 martie era intubat în secția de ATI. Loading...

În data de 27 martie a fost confirmat pozitiv la COVID-19

Sursa articol si foto: timpul.md

