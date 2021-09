Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru al sanatații, Nelu Tataru, a declarat luni seara, la Digi24, ca romanii inca „joaca” dupa regulile de anul trecut, uitand ca au la dispoziție vaccinul. Potrivit lui Tataru, restricțiile pentru Romania nu vor intarzia sa apara, asta pentru ca statele UE cu rate de imunizare care depașesc…

- Consilierul onorific al premierului pe probleme de Sanatate, Nelu Tataru, a afirmat, luni seara, ca Romania tot numara paturile de ATI pentru bolnavii de coronavirus fara a face nimic pentru a nu umple aceste paturi. Tataru reclama faptul ca inca se bagatelizeaza tot ce inseamna pandemie, in timp ce…

- Romania are mai multe cazuri de Covid-19 in realitate. Nelu Tataru: „Nu știu daca suntem la 10.000, dar nu suntem nici la 4.000” Romania are mai multe cazuri de Covid-19 in realitate. Nelu Tataru: „Nu știu daca suntem la 10.000, dar nu suntem nici la 4.000” Nelu Tataru, fostul ministru al Sanatații…

- Tataru reclama faptul ca inca se bagatelizeaza tot ce inseamna pandemie, in timp ce alte state au ajuns la rate de vaccinare de pana la 80%.El afirma ca multe state europene se tem ca romanii si bulgarii ar putea perpetua pandemia, iar in acest context restrictiile nu vor intarzia sa apara."N-o sa terminam…

- Consilierul onorific al premierului pe probleme de Sanatate, Nelu Tataru, a afirmat, luni seara, ca Romania tot numara paturile de ATI pentru bolnavii de coronavirus fara a face nimic pentru a nu umple aceste paturi. Tataru reclama faptul ca inca se bagatelizeaza tot ce inseamna pandemie, in timp…

- Consilierul onorific al premierului Florin Cițu, Nelu Tataru, a facut precizari despre restricțiile care ar putea fi impuse in Romania in timpul valului 4 al pandemiei. Cred ca actualele restricții sunt suficiente, dar sunt adeptul faptului ca vaccinatul nu trebuie sa plateasca, a explicat Tataru. In…

- Vaccinarea sau testarea angajatilor din spitale si scoli RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Consilierul onorific al premierului Florin Cîtu si fost ministru al sanatatii anul trecut, în primele luni ale pandemiei, Nelu Tataru a declarat ca va discuta miercuri cu prim-ministrul…

- Directorul general al Organizației Mondiale a Sanatații (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a spus ca lumea se afla la inceputul unui nou val de infecții și decese provocate de COVID-19. Intr-un discurs adresat Comitetului Olimpic Internațional din Tokyo, Tedros a spus ca eșecul global in ceea ce privește…