România NU va trece la pașaportul anti-covid. Anunț major pentru milioane de români Presedinta Senatului Anca Dragu a afirmat ca nu crede ca Romania va trece la acest pasaport de vaccinare impotriva COVID-19 si ca personal nu sustine un astfel de demers. „Pe de alta parte, cred ca fiecare dintre noi este responsabil si ca atare aceasta responsabilitate inseamna inclusiv sa ne vaccinam si sa luam toate masurile privind distantarea, purtarea mastii”, a adaugat Dragu. „Nu cred ca vom trece la acest pasaport COVID-19. Personal nu sustin un asemenea demers. Pe de alta parte, cred ca fiecare dintre noi este responsabil si ca atare aceasta responsabilitate inseamna inclusiv sa ne vaccinam… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

