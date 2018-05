Stiri pe aceeasi tema

- Investitiile in sectorul hidrocarburilor din Marea Neagra vor genera venituri la bugetul de stat in valoare de 26 de miliarde de dolari si un plus de 40 de miliarde de dolari la PIB-ul Romaniei, pana in anul 2040, se arata intr-un studiu realizat de Deloitte, la solicitarea Asociatiei Romane a Concesionarilor…

- Compania de consultanta a lansat studiul “Contributia proiectelor de explorare si productie a hidrocarburilor din Marea Neagra la dezvoltarea economiei romanesti”, realizat la solicitarea Asociatiei Romane a Concesionarilor Offshore din Marea Neagra (ARCOMN). “Din ultimele date raportate de Eurostat,…

- Romania nu va mai avea nevoie de importurile de gaze din Federatia Rusa, dupa ce va incepe extractia din Marea Neagra, iar tara noastra ar putea urca pe primul loc in topul tarilor europene cu cea mai mica dependenta de importurile de energie, a declarat, luni, Razvan Nicolescu, senior expert in cadrul…

- Romania nu va mai avea nevoie de importurile de gaze din Federatia Rusa, dupa ce va incepe extractia din Marea Neagra, iar tara noastra ar putea urca pe primul loc in topul tarilor europene cu cea mai mica dependenta de importurile de energie, a declarat, luni, Razvan Nicolescu, senior expert in cadrul…

- Investițiile in sectorul hidrocarburilor din Marea Neagra vor genera pana in 2040 venituri cumulate la bugetul de stat de peste 26 miliarde USD și vor aduce un plus de 40 miliarde USD PIB-ului Romaniei, se arata intr-un raport Deloitte, realizat la solicitarea Asociatiei Romane a Concesionarilor Offshore…

- Investitiile in sectorul hidrocarburilor din Marea Neagra vor genera venituri la bugetul de stat in valoare de 26 de miliarde de dolari si un plus de 40 de miliarde de dolari la PIB-ul Romaniei, pana in anul 2040, se arata intr-un studiu realizat de Deloitte, la solicitarea Asociatiei Romane a Concesionarilor…

- Investitiile in sectorul hidrocarburilor din Marea Neagra vor genera venituri la bugetul de stat in valoare de 26 de miliarde de dolari si un plus de 40 de miliarde de dolari la PIB-ul Romaniei, pana in anul 2040, se arata intr-un studiu realizat de Deloitte. Cea mai mare sumă, respectiv 9,5 miliarde…

- Productia de gaze a Romaniei ar putea ajunge in 2025 la 18-20 de miliade metri cubi, "daca va ajunge Marea Neagra la potential complet de exploatare", a declarat Sorin Calin Gal, director general, Agentia Nationala pentru Resurse Minerale (ANRM), in cadrul evenimentului ZF Power Summit 2018. In acest…