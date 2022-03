România nu va mai fi în stare de alertă de săptămâna viitoare Președintele Klaus Iohannis a anunțat, vineri, ca starea de alerta nu va mai fi prelungita dupa data de 8 martie. Decizia a fost luata dupa o ședința la Cotroceni cu cei responsabili de gestionarea pandemiei. Presedintele a precizat ca pandemia este pe o panta descendenta la noi in tara si valul 5 este aproape de […] The post Romania nu va mai fi in stare de alerta de saptamana viitoare appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a transmis, joi, ca niciun roman nu trebuie sa se teama pentru siguranța sa și a familiei sale, Romania beneficiind de cele mai ample garanții de securitate posibile, intrarea in NATO și UE, parteneriatul strategic cu SUA. „Din pacate, in aceasta dimineața, Federația Rusa…

- Președintele Klaus Iohannis a semnat, marți, decretul prin care se aproba legea care permite statului roman sa vanda dozele de vaccin impotriva COVID-19, care reprezinta surplus. Potrivit Administrației Prezidențiale, președintele a semnat decretul privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, afirma ca numarul de peste 18.000 de noi imbolnaviri raportat sambata pentru ultimele 24 de ore este unul mare, chiar daca datele arata o „scadere rapida” a imbolnavirilor. Rafila a pledat din nou pentru vaccinare, in special in cazul categoriilor vulnerabile.…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, dupa ședința CSAT, in care a fost analizata situația tensionata de la granița cu Ucraina, ca Romania trebuie sa se asigure ca este pregatita pentru orice scenariu posibil. Insa, țara noastra, ca membru al NATO, se bucura in prezent de toate garanțiile…

- Pana la 8.500 de militari americani au fost puși in alerta pentru o posibila detașare in Estul Europei, avand in vedere ca trupele rusești sunt comasate la granița Ucrainei, a anunțat purtatorul de cuvant al Pentagonului, John Kirby, potrivit CNN. “Numarul trupelor pe care secretarul Apararii le-a plasat…

- Președintele Klaus Iohannis a reacționat, joi dimineața, dupa ce președintele Franței, Emmanuel Macron, a anunțat ca susține prezența militara sporita in Romania, in contextul tensiunilor cu Rusia. ”Salut, cu caldura, anunțul președintelui Emmanuel Macron, privind disponibilitatea Franței de a participa…

- Președintele Klaus Iohannis a reacționat, joi dimineața, dupa ce președintele Franței, Emmanuel Macron, a anunțat ca susține prezența militara sporita in Romania, in contextul tensiunilor cu Rusia. ”Salut, cu caldura, anunțul președintelui Emmanuel Macron, privind disponibilitatea Franței de a participa…

- Președintele Klaus Iohannis a avut, joi, o a doua runda de discuții cu patru dintre miniștrii cabinetului Ciuca, dupa ce miercuri i-a chemat la raport pe alți patru miniștri. Conform unor surse politice, joi au fost chemați la Cotroceni ministrul Finanțelor Adrian Caciu, ministrul Fondurilor Europene…