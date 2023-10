Stiri pe aceeasi tema

- De 5 ani, Csikszereda investește constant bani veniți de la Budapesta, și nu numai in copii, cu precadere etnici maghiari. Academia e una dintre cele mai respectate in Romania, a doua ca rating conform FRF, dar fotbaliștii merg mai degraba spre naționala noastra, nu a țarii vecine 70 de kilometri nord…

- Aflat la Budapesta pentru a se intalni cu omologul ungar, Klaus Iohannis nu a ezitat sa vorbeasca despre aderarea Romaniei la Schengen, in contextul veto-ului Austriei. Iohannis a precizat ca „nu exista niciun argument contra aderarii Romaniei”. ”Intrarea Romaniei in spațiul Schengen ar face spațiul…

- Premierul Ungariei a mers in Georgia exact in perioada in care Klaus Iohannis a sosit la Budapesta, cu toate ca vizita era planificata de mai multe luni, susțin surse politice pentru „Adevarul”.

- Viktor Orban a plecat din Budapesta exact in ziua vizitei președintelui Klaus Iohannis in Ungaria, dupa ce Romania a solicitat o intalnire intre șeful statului roman și premierul maghiar, au declarat surse politice pentru Digi24.ro.

- „Avem capacitatea sa preluam traficul operatorilor aerieni din Romania”, a declarat Jozsef Varadi, CEO Wizz Air, la o intalnire cu ziariștii autohtoni. CEO-ul crede ca operatorul aerian maghiar ar putea prelua oricand cursele TAROM, in cazul in care ar falimenta. La o intalnire cu presa din Romania,…

- Klaus Iohannis a acceptat invitația președintelui maghiar Katalin Novak de a efectua o vizita oficiala in Ungaria, prima sa vizita de la preluarea mandatului in 2014. Șeful statului este programat sa soseasca la Budapesta la inceputul lunii octombrie, dupa ce s-a intors de la Adunarea Generala a Națiunilor…

- Campionatele Mondiale debuteaza sambata, la Budapesta, avand la start numeroase vedete din lumea acestui sport și șaisprezece atleți din Romania. Campionatele Mondiale de atletism sunt transmise de Eurosport Intrecerea mondiala in aer liber este gazduita in acest an pentru prima oara de Ungaria. Pentru…