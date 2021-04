Stiri pe aceeasi tema

- In noaptea de 27 spre 28 martie, Romania trece la ora de vara. Ceasul se da inainte cu o ora si ora 3:00 va deveni ora 4:00, iar organismul uman va resimti din plin aceasta trecere mai ales in contextul stresului cauzat de pandemia cu noul coronavirus. Unele studii arata ca adoptarea orei de vara…

- Autoritațile au anunțat ridicarea restricției de varsta la administrarea vaccinului Astra Zeneca. Programarile se pot face in platforma chiar și pentru persoanele peste 55 de ani. Comitetul pentru Coordonarea Vaccinarii a decis ca toți cetațenii adulți ai Romaniei, indiferent de varsta, vor fi vaccinați…

- Romania se afla pe locul al doilea, alaturi de Danemarca, la nivelul Uniunii Europene si pe locul sase la nivel mondial in ce priveste numarul de persoane vaccinate cu cele doua doze de vaccin, raportat la suta de locuitori. Anunțul a fost facut de Valeriu Gheorghita, presedintele Comitetului National…

- Compania AstraZeneca a anunțat, marți, ca peste 300.000 de doze de vaccin au ajuns pana acum in Romania, dar ca urmatoarele doua livrari vor fi mai mici decat cele prevazute. „AstraZeneca face eforturi pentru a-și indeplini angajamentul de a livra cantitațile de vaccin promise pentru toate…

- Peste doua treimi din statele membre ale Uniunii Europene (21 din 27 de tari membre) aveau la 1 ianuarie 2021 un salariu minim pe economie, care se ridica la peste 1.500 de euro pe luna in nord-vestul blocului comunitar, in timp ce in est are o valoare mai mica de 700 de euro pe luna, arata datele publicate…

- Premierul Florin Cițu a facut sambata o scurta declarație de presa dupa ce a primit rapelul al vaccinul anti-Covid: „Luna februarie reprezinta o provocare pentru campania de vaccinare, dar am ramas in topul Uniunii Europene in ceea ce privește numarul de vaccinari. Incepem programarea pentru imunizarea…

- Se pare ca nu avem nicio șansa oricat de mica, de a vedea ca Romania se indreapta spre drumul dezvoltarii așa cum multe state membre ale Uniunii Europene au inceput sa mearga de foarte mult timp. Un drum al respectului fața de cetațeni și fața de siguranța acestora in propria lor țara.

- „Astazi, aflandu-ma cateva ore la București in drum spre Paris, am avut o scurta intrevedere cu Prim-ministrul Romaniei, Florin Cițu. I-am mulțumit domnului Cițu pentru deschiderea și bunavoința cu care Guvernul Romaniei sprijina Republica Moldova, mai ales in aceste vremuri grele pentru toți. Subiectul…