România nu se schimbă: Spitale cu instalaţii electrice nerevizuite, construite între 1890 și 1950 Alexandru Rafila a declarat ca, in Romania, inca exista spitale cu instalatii electrice nerevizuite, care sunt construite intre anii 1890 și 1950. „Am fost si eu tulburat citind acest raport. Se face in permanenta o evaluare a sectiilor de terapie intensiva. Chiar am un raport foarte recent, apropo de situatia instalatiilor electrice care deservesc aceste sectii de terapie intensiva. Am fost si eu tulburat citind acest raport – probabil o sa va punem la dispozitie informatii: exista spitale care au instalatii electrice nerevizuite, care sunt construite in intervalul 1890-1950. Oricat nu ma pricep… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

