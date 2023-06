Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul condus de Nicolae Ciuca a adus Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) intr-un blocaj major, sustin reprezentantii USR intr-un comunicat de presa. De ce spun asta? Conform USR, „Romania este in intarziere cu depunerea si aprobarea cererilor de plata, nu a depus la timp planul de reducere…

- Ministrul Finanțelor, Adrian Caciu, a discutat, marți, cu delegația condusa de Johannes Hahn, comisarul european pentru buget și administrație, despre principalele masuri luate de Romania in ceea ce privește accelerarea atragerii fondurilor europene și implementarea reformelor aferente Planului Național…

- Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, Marcel Boloș, a agreat cu reprezentanții Comsiiei Europene principalele investiții care vor fi facute in Romania din fondurile UE de 1,4 miliarde de euro din capitolul RepowerEU, dar in privința renegocierii Planului Național de Redresare și Reziliența…

- Sase intentii de participare au fost inscrise in licitatia lansata pe 1 Martie de Consiliul Judetean pentru consolidarea si restaurarea celor doua cladiri monument istoric cunoscute ca fiind sediul Filarmonicii Moldova Iasi. Licitatia porneste de la valoarea estimata de 60,14 milioane de lei. Odata…

- Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene a declarat, vineri, la Digi24, ca a primit mandat din partea guvernului sa trimita la Bruxelles documentul pentru renegocierea unor investiții și jaloane din Planul Național de Redresare și Reziliența. Printre masurile pe care guvernul vrea sa le renogocieze…

- O pensie speciala, mai analizeaza finanțiștii care au folosit in analiza lor cifre oficiale prezentate chiar de ministrul Muncii, ar egala 13 pensii normale. Finanțiștii au analizat scenariile cu care ne putem confrunta daca nu desființam pensiile speciale:- Faliment. La acest scenariu au accesat inclusiv…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos, a afirmat, joi, dupa o vizita de lucru in Prahova, ca Romania nu are un sistem distorsionat de pensii speciale fata de ceea ce se intampla in Uniunea Europeana, el punctand si ca daca se ajunge la o reforma "dura", exista "riscul de depopulare"…