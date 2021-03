România nu renunță la serul AstraZeneca Autoritatile romane au decis continuarea campaniei de vaccinare cu toate vaccinurile impotriva COVID-19, precizand ca tulburarile de coagulare au aparut la un numar redus de pacienti. Astfel, Romania va continua sa foloseasca serul AstraZeneca. In cursul zilei de ieri, a avut loc o sedinta la care au participat reprezentantii Comitetului National de Coordonare a Activitatilor […] The post Romania nu renunța la serul AstraZeneca appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- OFICIAL| Romania CONTINUA vaccinarea cu serul AstraZeneca, in ciuda SUSPENDARII sale in alte țari Romania va continua vaccinarea persoanelor cu vaccinul AstraZeneca, in ciuda deceselor suspecte, inca analizate de experți. In cursul acestei seri, a avut loc o ședința extraordinara la care au participat…

- Numarul romanilor care renunța la imunizarea cu AstraZeneca este in continua creștere. Grupul de Comunicare Strategica anunța ca pana sambata, 13 martie, 11.168 de persoane s-au retras de la vaccinarea cu serul AstraZeneca. Reacția romanilor a venit imediat dupa ce coordonatorul Campaniei de vaccinare…

- Peste 49.000 de persoane au fost vaccinate impotriva COVID-19 in ultimele 24 de ore. Au fost raportate 176 de reactii adverse, din care 116 la vaccinul AstraZeneca. Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) a anunțat, vineri, ca in ultimele 24 de…

- Autoritațile sanitare din Romania au decis, joi seara, ca masura de maxima precauție, sigilarea tuturor dozelor ramase din lotul ABV2856, aceleași interzise in Italia dupa ce doi oameni au murit. Dozele retrase vor fin inlocuite cu altele, din loturi primite de Romania de la AstraZeneca, potrivit unui…

- Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) a anunțat, marti, ca in ultimele 24 de ore s-au vaccinat 48.200 persoane și s-au inregistrat 119 reactii adverse. Potrivit CNCAV, au fost vaccinate 35.924 de persoane cu Pfizer, 4.942 cu Moderna și 7.334 cu…

- Autoritațile au luat decizia eliminarii restricțiilor privind limita de varsta a persoanelor care pot fi vaccinate cu AstraZeneca, se precizeaza intr-un comunicat al Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV). Comunicatul CNCAV: In urma recomandarilor…

- Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva Covid-19 (CNCAV) a anunțat vineri ca in ultimele 24 de ore au fost vaccinate 19.125 de persoane și au fost raportate 115 reacții adverse. Conform CNCAV, in ultimele 24 de ore au fost intregistrate 115 reacții adverse, 4 de…

- Romania nu va avea suficient vaccint saptamana viitoare, in ciuda masurii luate de coordonatorii Comitetului Național de Coordonare a Activitaților Privind Vaccinarea de a amana programarile pentru prima doza in cazul anumitor categorii calificate in etapa a II-a a campaniei de vaccinare. O spun specialiști…