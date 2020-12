România nu primește vaccinuri pentru toată populația. Anunțul făcut de Florin Cîțu Premierul Florin Cițu anunța ca Romania va primi doar 10.000.000 de doze de vaccin, care ajung pentru vaccinarea a doar cinci milioane de cetațeni, asta deși pentru ca pandemia sa fie stopata e nevoie de vaccinarea a 70% din populație, conform lui Raed Arafat. "Campania de vaccinare incepe in același timp in Romania, ca și in Europa. S-a muncit foarte mult sa incepem in aceași timp. Este un moment foarte important, il așteptam de un de zile, iar apariția vaccinului și distribuirea in timp record vor ajuta la eradicarea pandemiei,in completarea masurile pe care le avem. Primul vaccin se va face… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

