România nu primește dozele de vaccin anti-Covid de la Moderna. Care este motivul Romania primește saptamanal 14.000 de doze de vaccin de la Moderna. In campania de vaccinare din țara noastra nu este deocamdata folosit acest ser. Premierul Florin Cițu a explicat de ce administrarea vaccinului nu a inceput inca. „De la Moderna primim 14.000 saptamanal. Nu le-am folosit pentru ca erau prea puține, dar probabil vor fi cabinete de vaccinare unde va fi folosit vaccinul Moderna”, a declarat premierul. Coordonatorul campaniei de vaccinare, medicul Valeriu Gheorghița, a declarat recent ca in primul trimestru Romania va primi 430.000 de doze Moderna. „La inceputul lunii februarie urmeaza… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

