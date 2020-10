România NU poate face acest lucru: Nu avem capacitatea necesară In acest context, președintele Klaus Iohannis a explicat ca nici nu se pune problema pentru testarea in masa a populației pentru Covid-19 , asta pentru ca Romania nu are capacitatea de a face sute de mii de teste din lipsa de personal și aparatura. ”In primul rand, Romania nu are capacitatea pentru testare foarte, foarte mare. Testarea in masa ar presupune sute de mii de teste și nu avem capacitatea, nici personalul pentru așa ceva. Nici nu este recomandata testarea in masa. Acest procedeu este recomandat de unii care vor sa para interesanți. Faptul ca am ajuns la 37.000 de teste este de apreciat,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

