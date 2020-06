Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul cipriot de Externe, Nikos Christodoulides, si viceministrul Turismului, Savvas Perdios, au participat vineri la o teleconferinta cu ambasadorii statelor membre ale Uniunii Europene la Nicosia, carora le-au explicat in ce conditii se reia turismul in Cipru. Conform statisticilor epidemiologice,…

- Grecia se va proteja printr-o serie de protocoale pentru zboruri si turism, precum si manuale speciale pentru clasificarea tarilor pe baza numarului de cazuri si de decese, urmand ca țarile de provenineța ale turiștilor sa fie caracterizate ca fiind "roșii”, „portocalii”, „verzi” și „galbene”. …

- Ministrii afacerilor externe din Bulgaria, Cehia, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia, Romania, Slovacia si Statele Unite ale Americii au semnat o Declaratie comuna cu ocazia aniversarii a 75 ani de la sfarsitul celui de-al Doilea Razboi Mondial, in care aduc un tribut victimelor si tuturor…

- Unul din trei (32%) locuitori ai Uniunii Europene nu putea face fata in 2019 unor cheltuielii financiare neasteptate, precum costul unei interventii chirugicale, o inmormantare, inlocuirea unui automobil sau a unei masini de spalat, arata datele publicate marti de Eurostat. In randul statelor membre…

- Directoarea Centrului European de Preventia si Controlul Bolilor (ECDC), o agenție a Uniunii Europene, a anunțat ca majoritatea tarilor europene au depasit perioada de varf a epidemiei noului coronavirus – cu exceptia a cinci tari, intre care si Romania si Marea Britanie, transmite News.ro. Andrea Ammon…

- Toate meciurile din calificarile preliminariilor Euro 2020 de handbal feminin ramase de jucat au fost anulate, iar pe baza clasamentului final al editiei din 2018 la turneul final s-au calificat echipele Franta, Rusia, Olanda, Romania, Suedia, Ungaria, Muntenegru, Germania, Serbia, Spania, Slovenia,…

- Pandemia de coronavirus a dat peste cap și lumea sportului. In acest caz, handbalul internațional a suferit unele schimbari majore. „Obiectivul general a fost finalizarea sezonului 2019/20 in cel mai bun mod posibil, in același timp construirea fundației pentru a incepe sezonul 2020/21 intr-un mod structurat,…

- Romania, intre țarile UE cu cele mai mari creșteri de prețuri, in februarie Țarile membre UE cu cea mai ridicata inflatie, in luna februarie, au fost Ungaria, Polonia, Cehia, Bulgaria si Romania, arata datele publicate miercuri de Oficiul European de Statistica (Eurostat). Rata anuală a inflaţiei…