- Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca autoritațile spaniole au revizuit condițiile de intrare pe teritoriul Regatului Spaniei pentru persoanele care sosesc din Romania. Noile masuri se aplica incepand cu data de 21 iunie 2021. Astfel, incepand cu data de 21 iunie 2021, ca urmare a deciziei autoritaților…

- Incepand cu data de 21 iunie 2021, ca urmare a deciziei autoritatilor spaniole, Romania nu se mai afla in categoria statelor cu risc de infectare. Astfel, cetatenii care sosesc din Romania in Spania pe cale aeriana nu mai trebuie sa prezinte la intrarea in Spania urmatoarele documente, stabilite anterior:…

- Cetatenii romani care intra in Bulgaria nu trebuie sa prezinte niciun document in afara celor de calatorie, a decis, joi, ministrul Sanatatii din Bulgaria, masura fiind aplicabila pana la finalul lunii iulie. „Va informam ca, potrivit Ordinului nr. RD-01-374 al ministrului sanatatii al Republicii…

- Cehia a revizuit conditiile de intrare in tara pentru persoanele care sosesc din Romania, prin includerea Romaniei in categoria statelor cu risc mediu de infectare (lista portocalie), a auntat luni, Ministerul Afacerilor Externe (MAE).