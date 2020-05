România nu mai are încredere în autorităţile din Republica Moldova. Ce se întâmplă cu ajutoarele trimise către Chişinău Ana Guțu, secretarul de stat din cadrul DRRM susține ca cetațenii moldoveni vad acest departament ca pe un colac de salvare privind soluționarea mai multor probleme. "Ne propunem foarte clar, o spun acum de o maniera foarte clara și explicita, sa susținem cooperarea descentralizata. Asta inseamna sa mergem in comunitați, primarii concrete, oameni, cetațeni. Vom reuși, și sper sa implementam, proiecte infrastructurale mari cu sprijinul și a Guvernului Romaniei, dar și al Agenției RoAID, care este Agenția de Cooperare Internaționala pentru Dezvoltare", a declarat Ana Guțu in cadrul emisiunii… Citeste articolul mai departe pe romaniatv.net…

Sursa articol si foto: romaniatv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Șeful statului este sceptic fața de ideea integrarii europene a Republicii Moldova. Totuși, Dodon susține ca țara noastra trebuie sa aiba relații bune cu UE și sa profite de suportul oferit de Acordul de Asociere. Declarații in acest sens au fost facute in cadrul emisiunii „Secretele puterii” de la…

- Șeful statului crede ca Republica Moldova nu va deveni membra a Uniunii Europene, și nici membra a Uniunii Euroasiatice. In schimb, declara ca țara trebuie sa profite de facilitațile oferite de Acordul de Asociere pe de o parte, și de beneficiile pe care le ofera Uniunea Euroasiatica. Anunțul a fost…

- Șeful statului crede ca Republica Moldova nu va deveni membra a Uniunii Europene, și nici membra a Uniunii Euroasiatice. In schimb, declara ca țara trebuie sa profite de facilitațile oferite de Acordul de Asociere pe de o parte, și de beneficiile pe care le ofera Uniunea Euroasiatica. Anunțul a fost…

- 1,5 milioane de euro se aflau in geanta pe care Ilan Șor a prezentat-o in cadrul unei conferințe de presa. Banii ar fi ajuns la familia lui Igor Dodon. Declarațiile au fost facute fostul șef al Procuraturii Anticorupție, Viorel Morari, in cadrul emisiunii Cabinetul din Umbra de la Jurnal TV, care…

- Creditul rusesc in valoare de 200 de milioane de euro, acordat Republicii Moldova, aprobat ieri la ședința Guvernului, nu este destinat și regiunilor din stinga Nistrului. Declarația aparține șefului statului Igor Dodon, efectuata in cadrul emisiunii difuzate pe UNIMEDIA. „Banii nu au o destinație catre…

- Familiei ex-premierului Valeriu Muravschi i-a fost adresat un mesaj de condoleanțe din partea președintelui Republicii Moldova, Igor Dodon, președintelui Parlamentului, Zinaida Greceanii, și prim-ministrul Ion Chicu.

- Deputatul fracțiunii Platforma DA, ambasadorul Iurie Renița, propune Parlamentului sa dea o apreciere politica acțiunilor Federației Ruse din anul 1992 pe Nistru, astfel încât sa se menționeze ca în acea perioada a avut loc un razboi, nicidecum un „conflict”.…