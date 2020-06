Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a publicat raportul de convergenta pe 2020, care cuprinde evaluarea sa cu privire la progresele facute de statele membre din afara zonei euro in directia adoptarii monedei euro.

- Romania indeplinea pana in 2017 toate cele cinci criterii de la Maastricht pentru adoptarea monedei euro insa in ultimii doi ani s-a indepartat major. Deficitul bugetar de maxim 3% nu mai poate fi obținut in condițiile pandemiei, avem una dintre cele mai mari rate a inflației din UE iar cursul leu-euro…

- Romania nu indeplineste in prezent niciunul dintre cele patru criterii economice necesare pentru adoptarea monedei euro, respectiv cele legate de stabilitatea preturilor, soliditatea finantelor publice, stabilitatea cursului de schimb si convergenta ratelor dobanzilor pe termen lung, se arata in raportul…

- Romania nu indeplineste in prezent niciunul dintre cele patru criterii economice necesare pentru adoptarea monedei euro, respectiv cele legate de stabilitatea preturilor, soliditatea finantelor publice, stabilitatea cursului de schimb si convergenta ratelor dobanzilor pe termen lung, se arata in raportul…

- Romania nu indeplinește nici unul dintre cele cinci mari criterii (legislație plus patru criterii tehnice) cerute de Uniunea Europeana pentru aderarea la zona euro și adoptatea monedei unice, potrivit Raportului de Convergența publicat miercuri de Comisia Europeana. Potrivit G4Media.ro, raportul se…

- Romania nu indeplineste in prezent niciunul dintre cele patru criterii economice necesare pentru adoptarea monedei euro, respectiv cele legate de stabilitatea preturilor, soliditatea finantelor publice, stabilitatea cursului de schimb si convergenta ratelor dobanzilor pe termen lung, se arata in raportul…

- Romania nu indeplineste in prezent niciunul dintre cele patru criterii economice necesare pentru adoptarea monedei euro, respectiv cele legate de stabilitatea preturilor, soliditatea finantelor publice, stabilitatea cursului de schimb si convergenta ratelor dobanzilor pe termen lung, se arata in raportul…

- România nu mai îndeplinește niciunul dintre criteriile de aderare la Zona Euro, potrivit Raportului de convergența publicat de Comisia Europeana. Raportul poate fi consultat aici. Criteriile de convergența asigura faptul ca un stat membru este pregatit sa adopte moneda euro și ca aderarea…