- Consiliul Justitie si Afaceri Interne a respins joi aderarea Bulgariei si Romaniei la spatiul Schengen, doua voturi fiind impotriva, in conditiile in care era nevoie de unanimitate. Dintre cele 27 de tari membre UE, Austria si Olanda au votat impotriva, cea din urma mentionand ca se opune doar aderarii…

