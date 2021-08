Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a evitat un raspuns tranșant privind introducerea obligativitații introducerii vaccinului pentru medici sau profesori, dar a criticat faptul ca unii medici nu sunt vaccinați, atragand atenția ca sunt un pericol pentru pacienți, cu ocazia unei vizite efectuate miercuri in…

- Romania se situeaza pe primul loc in Uniunea Europeana si in top 10 la nivel mondial in privinta indicelui de revenire la ”normalitatea” vietii socio-economice, dupa pandemie, potrivit unei analize publicate de o echipa de sase cercetatori ai Facultatii de Stiinte Economice si Gestiunea Afacerilor (FSEGA)…

- Ungaria este pe lista producatorilor de masini electrice prin Mercedes, iar din Cehia, Skoda promite o revolutie electrica. Polonia lucreaza la un brand auto national si pentru ca electromobilitatea se anunta a fi moda viitorului a ales pentru prima masina poloneza propulsie electrica, arata MEDIAFAX.…

- ”Cand sunt derapaje, noi trebuie sa ne cautam dreptatea. Asa cum exista acest Plan de Rezilienta si Redresare, unde noi nu ne regasim de niciun fel, ziaristii trebuie sa se intrebe urmatorul lucru: exista un plan undeva de distrugere a firmelor de transport cu capital romanesc? Sa stim si noi daca cumva…

- Cifra de afaceri din industria HoReCa a scazut in anul 2020 cu 35% fata de 2019, la 17,9 miliarde de lei, in comparatie cu 27,5 miliarde de lei in 2019, ca urmare a pandemiei, releva o analiza realizata de platforma Termene.ro pe baza situatiilor financiare raportate de companiile din Romania.…

- Albatros , prima formație de succes in anii de dupa ’89, are de gand sa revina in activitatea concertistica. Timp de 20 de ani nu s-a stiu mai nimic despre trupa fenomen care umplea stadioane și ale carei succese se auzeau oriunde in Romania acelor vremi. Au atins recorduri care n-au fost egalate nici…

- Auzim tot mai des ca generațiile de copii de azi sunt diferite radical de cele de ieri: cei de azi au acces la Internet (cu toate avantajele dar și cu riscurile corespunzatoare), ca sunt mai ”independenți” (adica mai recalcitranți), ca sunt mai puțin respectuoși ș.a.m.d. Exista chiar teorii…

- Puțini știu ca agențiile de pariuri sportive și salile de jocuri de noroc ofera unele dintre cele mai atractive pachete salariale din Romania, de multe ori chiar peste salariile oferite de corporații la nivel de entry și middle level. Cea mai recenta campanie de responsabilitate a industriei jocurilor…