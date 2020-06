România nu-i normală fără școală sexuală Ca romanii fac haz de necaz se știe de cand lumea. Au dovedit-o numeroasele situații, nu tocmai placute, prin care țara noastra a trecut de-a lungul anilor. Celebrul Bula a intrat in folclor, inca de pe vremea lui Ceaușescu. De data aceasta au fost luați in colimator, potentații zilei. O fotografie, augmentata, in care apar președintele, premierul, ministrul de Finanțe și al Educației face inconjurul netului. Subiectul este Educația sexuala, materie recent introdusa in curicula, cu numele Educație sanitara, și cum vad oamenii puterii acest subiect. Romania nu-i normala fara școala sexuala. Enjoy!… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol: cotidianul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cum și-a dat ministrul Educației cu stangu-n dreptu’. Monica Anisie a fost prinsa pe picior greșit de reprezentanții ALDE. „Guvernul Orban s-a vaitat ca nu are bani pentru tablete, insa in noiembrie 2019 dna Anisie spunea senin ca nu are ce sa faca la Educație cu 6% din PIB!“ susțin reprezentanții…