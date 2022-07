România nu este trambulina mesajelor antieuropene și proruse ale premierului Viktor Orban Intinde-te doar cat iți permite patura”, spune un proverb de origine maghiara. In mod normal, acesta ar trebui sa fie cunoscut și de catre liderii maghiari, care vin an de an in Romania, pentru a participa la diferite evenimente organizate la Baile Tușnad. Doar ca, in ultima perioada, și mai ales in aceste zile, ințelepciunea proverbiala maghiara a cam lipsit din tipul de comportament politic pe care ar trebui sa-l aiba aceștia cand sunt oaspeți pe teritoriul unui alt stat, arata Paul Stanescu, secretarul general al PSD intr-un comunicat de presa. „Voi fi foarte clar și tranșant in privința comunicarii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al PSD, Paul Stanescu, a iesit luni cu o reactie dura in urma declaratiilor premierului Ungariei, Viktor Orban, la Baile Tusnad. Social-democratul afirma ca Romania nu este trambulina mesajelor antieuropene si proruse ale premierului ungar, iar aceste momente, oarecum penibile si…

- Secretarul general al PSD, Paul Stanescu, a transmis o reacție dura in urma afirmațiilor premierului Ungariei, Viktor Orban, facute in Romania, la Baile Tusnad, referitoare la sancțiunile impuse Rusiei de UE. Liderul PSD s-a referit și la prezența lui Viktor Orban la inagurarea stadionului din Miercurea…

- Secretarul general al PSD, Paul Stanescu, afirma ca Romania nu este o trambulina pentru mesajele antieuropene și proruse ale premierului Viktor Orban și ale membrilor guvernului ungar, iar daca aceștia doresc sa critice acțiunile UE și NATO, sa o faca din Ungaria. „«Intinde-te doar cat iți permite patura»,…

- Secretarul general al PSD, Paul Stanescu, are mai multe critici fata de comportamentul si declaratiile facute de premierul Ungariei, Viktor Orban, la Baile Tusnad, la Scoala de Vara, unde a avut un discurs anti-UE si un ton indulcit fata de Moscova.

- 44 de eurodeputați, inclusiv din Romania, apartinand grupurilor Renew Europe, EPP și S&D, i-au adresat o scrisoare deschisa premierului Ungariei, Viktor Orban, in care-i reproșeaza acestuia susținerea acordata Rusiei, in contextul in care aceasta țara continua razboiul in Ucraina, scrie G4Media. Europarlamentarii…

- Razboiul din Ucraina nu doar ca pare fara sfarșit, dar pare ca face și victime colaterale. Un semnal de amara in acest sens vine de la avocatul Gheorghe Piperea, care se teme de ce ar putea urma. El a vorbit despre masurile luate de guvernul de la Budapesta in contextul razboiului din Ucraina, adaugand…

- O parte dintre liderii Uniunii Europene inclina spre un compromis care ar interzice livrarile de petrol rusesc pe mare, dar ar scuti, temporar, livrarile printr-un oleoduct important. Aceasta masura ar putea fi luata pentru a da Ungariei mai mult timp, astfel incat blocul comunitar sa ajunga la un acord…

- Diplomații europeni accepta ca aceasta decizie ar fi o lovitura pentru credibilitatea blocului comunitar, scrie publicația europeana Politico. Diplomații europeni analizeaza o opțiune radicala pentru a evita veto-ul premierului ungar Viktor Orban cu privire la impunerea unui embargou asupra petrolului…