Romania nu este de acord cu stabilirea unui procent obligatoriu pentru eco-scheme in noua Politica Agricola Comuna (PAC), mai ales pentru statele membre ale caror plati directe sunt sub 90% din plata medie europeana, a sustinut ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros, la Consiliul AgriFish. "Legat de arhitectura verde, de eco-scheme, Romania reitereaza ca statele membre ar trebui sa aiba flexibilitatea de a decide in functie de nevoile specifice. Am prefera sa nu existe o alocare distincta pentru eco-scheme. Oricum 20% din platile directe pentru eco-scheme este prea mult. Consideram…