- Selectionata Norvegiei, campioana europeana en titre, a fost invinsa clar de reprezentativa Muntenegrului, cu scorul de 28-23 (13-12), vineri, in prima zi a turneului preolimpic de handbal feminin de la Podgorica. In urma acestui succes, Muntenegru este ca si calificata la Jocurile Olimpice de la Tokyo.…

- Capitanul nationalei de handbal feminin, Cristina Neagu, a declarat vineri, la Podgorica, înaintea debutului la turneul preolimpic, ca îsi doreste calificarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo, pentru ca simte ca ”ar fi ultima” la care ar participa. România va întâlni…

- Norvegia - Muntenegru, primul meci din Turneul Preolimpic la care participa și Romania, are loc astazi, de la ora 20:30. Partida nu e transmisa la TV in Romania, dar poate fi urmarita in format liveSCORE pe GSP.ro. Romania joaca primul meci sambata, de la ora 20:30, impotriva Norvegiei; Infruntarea…

- Radu Voina, campion mondial cu echipa nationala de handbal în 1974 si medaliat la Jocurile Olimpice în 1972, 1976 si 1980, a declarat, pentru Agerpres, comentând sansele României la turneul preolimpic din Muntenegru, ca prima reprezentativa feminina de handbal "sta în…

- Naționala feminina de handbal a Romaniei participa, la finele acestei saptamani, la turneul preolimpic de la Podgorica, din Muntenegru. Selecționata tricolora va intalni, sambata, de la ora 20.30, formația Norvegiei, campioana europeana en-titre, iar duminica va juca, de la ora 17.00, contra Muntenegrului.…

- Naționala feminina de handbal traverseaza cea mai intensa și importanta saptamana a ultimilor ani. In week-end, fetele pregatite de Adi Vasile intalnesc Norvegia și Muntenegru, in incercarea de a obține biletele pentru Jocurile Olimpice din Japonia. ”Am așteptat aceste meciuri de la precedenta Olimpiada,…

- Meciurile reprezentativei Romaniei de handbal feminin, calificarea pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo, vor fi transmise in weekendul 19-21 martie la Prima TV. Romania va infrunta Norvegia in 20 martie și Muntenegru in 21 martie, in localitatea Podgorica. Sambata, 20 martie, de la ora 20.30, Prima…

- Meciurile echipei naționale de handbal feminin de la turneul preolimpic din Muntenegru vor fi transmise in direct de Prima TV. Pe 18 martie, delegația Romaniei va pleca la Podgorica, Muntenegru, unde va avea loc turneul preolimpic. „Tricolorele” vor intalni acolo Norvegia (20 martie) și Muntenegru (21…