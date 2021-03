Stiri pe aceeasi tema

- Romania a fost invinsa de Norvegia, scor 24-29, in al doilea meci al turneului Preolimpic de la Podgorica. „Tricolorele” se califica la Jocurile Olimpice cu o victorie la 5 goluri in meciul decisiv cu Muntenegru. ...

- Nationala feminina de handbal a Romaniei a fost invinsa de formatia Norvegiei cu scorul de 29-24 (13-11), sambata seara, in turneul preolimpic de la Podgorica (Muntenegru). Romania are sanse reduse de a se califica la Jocurile Olimpice de la Tokyo, avand nevoie de o victorie la sase goluri cu Muntenegru,…

- Nationala feminina de handbal a facut o prima repriza eroica la Podgorica, in confruntarea cu campioana europeana en-titre. Din pacate, in partea secunda, dupa ce Neagu a fost luata om la om, tricolorele s-au prabusit. Calificarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo se decide, duminica, in meciul cu Muntenegru.…

- Romania joaca azi primul meci al Turneului Preolimpic de la Podgorica, de la ora 20:30, impotriva Norvegiei. Confruntarea poate fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe PrimaTV. Infruntarea decisiva a naționalei noastre e duminica, de la 17:00, contra Muntenegrului.Primele doua echipe…

- Astazi, incep la Lliria (Spania), Gyor (Ungaria) si Podgorica (Muntenegru) turneele de calificare la handbal feminin pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo 2020 (1). In Spania, tara gazda se va confrunta cu Suedia si Argentina, la Gyor se vor lupta Ungaria,Rusia (sub egida Federatiei locale, din cauza…

- Meciurile reprezentativei Romaniei de handbal feminin, calificarea pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo, vor fi transmise in weekendul 19-21 martie la Prima TV. Romania va infrunta Norvegia in 20 martie și Muntenegru in 21 martie, in localitatea Podgorica. Sambata, 20 martie, de la ora 20.30, Prima…

- Turneul preolimpic bate la ușa, iar liderul echipei naționale feminine de handbal a Romaniei, Cristina Neagu, a subliniat, inca o data, importanța prezenței tricolorelor la cea mai tare competiție din sportul mondial: Jocurile Olimpice de la Tokyo. Luna viitoare, Romania se va duela cu Norvegia, Muntenegru…

- In martie, Romania se va duela cu Norvegia, Muntenegru și Thailanda pentru biletele la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Pregatirile sunt in toi, chiar daca, in acest moment, naționala nu-l are pe principalul Adi Vasile și pe jucatoarele Denisa Dedu, Gabi Perianu și Bianca Bazaliu – toți depistați pozitiv…