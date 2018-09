Romania o infrunta de la aceasta ora pe Muntenegru, in primul meci al "tricolorilor" din Liga Națiunilor. Partida e in direct la Pro TV și liveTEXT pe GSP.ro. Jucatorii lui Contra au inceput modest partida și au fost la un pas sa fie penalizați in minutul 8. Boljevic a profitat de marcajul deficitar al apararii Romaniei, a scapat spre poarta lui Tatarușanu și a fost doborat de Cristi Sapunaru. ...