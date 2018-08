Romania, multilateral subdezvoltata! Cheltuielile pentru cercetare scad de la infim la...jenant!

Stiri pe aceeasi tema

- Industria alimentara si a bauturilor din Romania, o piata de peste 10 mld. euro, a inregistrat in T1/2018 o crestere de 6,1% a productiei, respectiv 8,1% a cifrei de afaceri fata de aceeasi perioada din 2017, cifre care pozitioneaza tara pe primul loc in Uniunea Europeana, arata o analiza a ZF facuta…

- Romania a inregistrat in 2017 al treilea cel mai scazut nivel al preturilor carnii din Uniunea Europeana, cu 40,8% sub media Uniunii Europene, potrivit datelor publicate vineri de biroul european de statistica, Eurostat.

- Romania are cei mai putini angajati cu contracte temporare din Uniunea Europeana in 2017 (putin peste 1%), urmata de Lituania (2%), Estonia si Letonia (ambele 3%), arata un raport publicat luni de Eurostat, Biroul de statistica al Uniunii Europene.

- Datele publicate luni de Oficiul European de Statistica (Eurostat), arata ca Cehia, Romania, Portugalia si Polonia inregistrau anul trecut cea mai ridicata rata a angajarii in randul migrantilor nascuti in afara Uniunii Europene. In 2017, rata angajarii persoanelor cu varsta cuprinsa intre 20 si 64…

- In 2017, rata angajarii persoanelor cu varsta cuprinsa intre 20 si 64 de ani din Uniunea Europeana varia de la 63% in randul migrantilor nascuti in afara blocului comunitar, pana la 73% in randul populatiei autohtone si 75,4% pentru migrantii nascuti in diferite state membre ale Uniunii Europene.…

- In perioada 2000-2016, Romania a inregistrat cea mai mare creștere din Uniunea Europeana a ponderii numarului de angajați in sectorul guvernamental, tarile clasate pe pozitiile imediat urmatoare fiind Ungaria, Slovenia și Letonia, se arata intr-un raport publicat luni de Eurostat, citat de stiripesurse.ro.

- Peste 171 de hectare de teren din Uniunea Europeana a fost utilizat in 2016 pentru productia agricola, iar o treime din ferme (33%) sunt in Romania, arata datele publicate joi de Eurostat. O altă treime este reprezentată de Polonia (14%), Italia (10%) şi Spania (9%). Deşi…

- Inflația din Romania este mai mult decat dubla fața de media din Europa. Este anunțul sumbru facut de catre EUROSTAT pentru țara noastra, chiar in aceeași zi in care a transmis ca suntem pe primul loc la creșterea salariala. Rata anuala a inflației in zona euro a urcat la 1,9% in mai de la 1,3% […]