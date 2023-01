Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justitiei din Ungaria, Varga Judit, considera ca Romania ar fi meritat aderarea la Schengen, spațiul de libera circulație din Uniunea Europeana, motivand ca țara noastra „face o treaba extraordinara” in ceea ce priveste paza frontierelor, informeaza Agerpres . Oficialul ungar a facut aceste…

