- România a spart gheața prin Ancuța Bodnar si Simona Radis, echipajul de dublu vâsle feminin câștigand medalia de aur la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Imnul național a rasunat la Tokyo. Bodnar si Radis, duble campioane europene, și-au respectat statutul de principale favorite…

