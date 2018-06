Stiri pe aceeasi tema

- Ploile abundente au facut prapad si in Romania. In cinci judetele Bacau, Neamt, Vrancea, Harghita si Brasov a fost institut cod rosu de vreme rea. O localitate din Bacau a ajuns complet inundata. Oamenii au fost evacuati din sat cu barcile.

- Romania a trecut de la tricouri cu maneca scurta la haine de toamna. Ploile furioase au provocat inundatii, in Brasov si Tulcea. In cateva zone, termometrele au indicat doar 12 grade Celsius

- Romania se confrunta cu fenomene meteo extreme incepand cu ziua de vineri! Ploile torențiale au facut ravagii și, in unele zone ale țarii, localnicii au fost nevoiți sa se apere de tornade!

- Pompierii intervin joi dupa amiaza in comuna Vaideeni unde mai multe sate sunt afectate de inundatii, in conditiile apele paraului Luncavat au iesit din matca in urma precipitatiilor abundente. Primele date centralizate la fata locului arata ca 30 de gospodarii au fost inundate si zece autoturisme…

- ANM a emis mai multe avertizari de tip nowcasting, valabile pentru noua județe din Romania. Pentru șapte dintre acestea, de pe tot teritoriul țarii, este vorba despre un Cod galben, in timp ce pentru doua meteorologii au emis Cod portocaliu.

- Ploile, vijeliile si grindina lovesc din nou Romania. Jumatate de tara este pana maine seara sub cod galben de vreme rea si nu este exclus ca avertizarile sa se prelungeasca sub forma unui cod portocaliiu, avertizeaza meteorologii.

- Veștile nu sunt ptimiste! Mai exact, hidrologii au actualizat, vineri, avertizarile cod galben si cod portocaliu de inundatii pe Dunare, cele mai multe dintre ele urmand sa fie in vigoare pana la sfarsitul lunii.