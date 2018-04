Stiri pe aceeasi tema

- Tenismanul Marius Copil, numarul 82 mondial, il va intalni pe Amine Ahouda (718 ATP) in prima partida de simplu a intalnirii dintre echipele Romaniei si Marocului, sambata, de la ora 12,00, in Sala Polivalenta din Cluj-Napoca, in turul al doilea al Grupei a II-a, Zona Europa/Africa a Cupei Davis, potrivit…

- Capitanul nejucator al echipei de Cupa Davis a Romaniei, Gabriel Trifu, i-a convocat pe tenismenii Marius Copil, Adrian Ungur, Horia Tecau, Florin Mergea si Dragos Dima pentru meciul cu Marocul, programat pentru 7 si 8 aprilie, in Sala Polivalenta din Cluj-Napoca, potrivit site-ului Federatiei Romane…

- Intalnirea de Fed Cup Romania – Elvetia, programata la 21 si 22 aprilie, in barajul pentru Grupa Mondiala a competitiei, va avea loc in Sala Polivalenta din Cluj-Napoca, informeaza fedcup.com.Romania a ajuns la barajul pentru promovarea in primul esalon al Cupei Federatiei dupa ce a invins,…