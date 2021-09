România mai scapă de 1,5 milioane de doze de vaccin anti-COVID. Ce țară a anunțat că le cumpără Coreea de Sud va cumpara 1,5 milioane de doze de vaccin impotriva COVID-19 din Romania, a anunțat, miercuri, ministrul Sanatații de la Seul, potrivit Reuters. Cele 1,5 milioane de doze de vaccin pe care Coreea de Sud le cumpara din Romania sunt de la companiile Pfizer și Moderna. Aceasta cantitate ar urma sa fie folosita […] The post Romania mai scapa de 1,5 milioane de doze de vaccin anti-COVID. Ce țara a anunțat ca le cumpara appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

sursazilei.ro

