Stiri pe aceeasi tema

- Compania austriaca Syn Trac incepe construirea unei fabrici de asamblare tractoare la Ghioroc, o investitie de peste 400 de milioane de euro, care va crea aproximativ 600 de locuri de munca, urmand ca primul tractor sa iasa de pe linia de productie in octombrie 2023. Compania si-a anuntat, vineri, investitia…

- Fabrica va avea cea mai mare capacitate din statul New York. Ea trebuie sa livreze pe piata in jur de 30-40 milioane sticle whiskey anual. ”Speram ca la anul, spre sarbatorile de iarna, sa-I dam drumul. Daca nu ne incurca acest… launii vor sa faca profit pe urma razboiului din Ucraina. Toata lumea cauta…

- Compania multinaționala austriaca Trodat, care este cel mai mare producator mondial de ștampile de cauciuc, vrea sa iși construiasca o fabrica la Lugoj. Compania, cu sediul central in Wels, Austria, care are peste 1.000 de angajați in intreaga lume, are un spațiu de producție inchiriat in…

- Gigantul din industria luxului Prada iși consolideaza activitatea in Romania, devenind actionar unic al fabricii Hipic Prod Impex de la Sibiu, odata cu preluarea pachetului de 20% de la antreprenoarea Andreea Sabau. Afacerile Hipic Prod Impex, care produce articole de voiaj si marochinarie, au scazut…

- ”Agroland Agribusiness (BVB: AAB), companie antreprenoriala romaneasca, parte a grupului Agroland, specializata in vanzarea de inputuri pentru agricultura conventionala si organica, raporteaza venituri din exploatare de 32,3 milioane de lei pentru anul 2021, in crestere cu 75% fata de 2020, EBITDA de…

- “Compania de asigurari Signal Iduna Asigurare Reasigurare anunta ca a primit aprobarea Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) pentru achizitionarea ERGO Asigurari si ERGO Asigurari de Viata. Astfel, compania detine doua dintre aprobarile necesare, respectiv pe cea a Consiliului Concurentei si…

- Vești proaste pentru o anumita categorie de angajați. Un gigant britanic farmaceutic vinde ultima sa fabrica din țara noastra, dupa ce a inregistrat o pierdere de 1,3 milioane de lei in 2020. Inițial, fabrica a fost deținuta de compania americana Pfizer, fiind cumparata ulerior de una daneza. Compania…

- Activitatea austriecilor de la Schweighofer va fi redusa cu 30% in Romania: Sute de angajați vor fi concediați Activitatea austriecilor de la Schweighofer va fi redusa cu 30% in Romania: Sute de angajați vor fi concediați Compania HS Timber Productions, cunoscuta in trecut ca Holzindustrie Schweighofer,…