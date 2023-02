Stiri pe aceeasi tema

- Peste un milion și jumatate de angajati, care sunt platiți cu salariul minim pe economie, ar putea caștiga mai mult. Romania mai are la dispoziție un an sa creasca venitul minim la un nivel adecvat, cerut de Uniunea Europeana.

- O analiza a evoluției inflației in Romania pe parcursul ultimilor 20 de ani evidențiaza numeroase cicluri pe termen mediu, influențate de conjuncturi locale și internaționale specifice momentului și adesea foarte diferite. Putem spune ca exista un punct care separa tendințele de evoluție pe plan local…

- Incepand din 1 ianuarie 2023, Guvernul nu va mai susține compensarea de 50 de bani pentru fiecare litru de benzina sau motorina alimentat in stațiile de distribuție. Primul ministru Nicolae Ciuca a transmis ca este doar o masura de suspendare, guvernul fiind pregatit sa o aplice din nou daca preturile…

- Romania da aproape jumatate (45%) din nașterile inregistrate in randul fetelor cu varste mai mici de 15 ani in Uniunea Europeana. In anul 2020, 731 de fete cu varsta sub 15 ani au devenit mame, cele mai multe fiind din județele Mureș, Bihor, Dolj și Brașo

- La nivel național, mai puțin de jumatate dintre cetațenii cu varsta de munca sunt și salariați. Doar opt judete au depasit ponderea de 50% de salariati din totalul populatiei cu varsta de munca.

- Pe langa scumpirile de alimente, generate de criza energetica, fumatorii din Romania vor mai fi loviți și de taxa pe produsele da vaping. Acest lucru va duce la o dublare a accizelor pentru tutun. De la 1,80 de euro la 3,60 de euro pentru un pachet de tigari. Uniunea Europeana urmeaza sa propuna o taxa…

- ” Maine avem Consiliul National Tripartit. (…) Maine o sa avem si raspunsul. As vrea sa rezerv un pic elementele de negociere pentru sedinta de maine, dar cu siguranta salariul minim va fi 3.000 de lei. (…) Eu va spun ca va fi 3.000 de lei, cu 200 de lei scutiti de taxe, vorbim de ceea ce este peste…

- Potrivit sursei citate, "in acest fel este recunoscut rolul activ al Direcției Naționale Anticorupție (DNA) in atingerea uneia dintre condițiile trasate prin MCV și anume Masura 3 – Combaterea eficienta a corupției la nivel inalt"."Raportul confirma parcursul constant profesionist și eforturile deosebite…