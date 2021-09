România mai are DOAR DOUĂ PATURI libere la ATI pentru bolnavii de Covid. Unul e la Cluj Un loc liber a ramas la Cluj, iar altul la Brașov. În Capitala nu mai exista niciun pat liber destinat bolnavilor de Covid-19, la ATI.

&"În data de 30 septembrie 2021, conform datelor existente în aplicația alerte.ms, la nivel național exista 1374 de paturi de ATI destinate pacienților COVID-19. De asemenea, 1364 de paturi ATI sunt ocupate la nivelul întregii țari.

În București sunt avizate de DSP 287 de paturi de ATI pentru pacienții de COVID-19. La nivel național sunt libere 2 paturi ATI pentru… Citeste articolul mai departe pe monitorulcj.ro…

Sursa articol si foto: monitorulcj.ro

