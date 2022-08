Stiri pe aceeasi tema

- Inotatorul David Popovici va evolua, sambata, in finala probei de 100 m liber, unde s-a calificat cu cel mai bun timp european din istorie, la Campionatele Europene de natatie de la Roma. Cursa e progamata la ora 19.22, ora Romaniei și va fi transmisa de TVR 1. Popovici s-a calificat in finala cu timpul…

- Inotatorul roman David Popovici, 17 ani, s-a calificat in finala probei de 100 m liber la Campionatele Europene de natatie de la Roma, cu timpul de 46,98 de secunde, un nou record european stabilit in semifinalele de vineri, 12 august, informeaza Agerpres.Popovici, campionul mondial en titre la 100…

- Sportivii romani au cucerit inca sase medalii, doua de aur, doua de argint, doua de bronz, joi, la Campionatele Europene de haltere Under-15 si Under-17 de la Raszyn (Polonia). La Under-15, in limitele cat. 49 kg, Diana Alexia Sipos a obtinut medalii de bronz la smuls (62 kg) si aruncat (76 kg), iar…

- Canotorii romani au calificat in Finala A 7 din cele 11 echipaje inscrise in competitia continentala de la Campionatele Europene de la Munchen. Doua ambarcatiuni vor evolua in semifinale iar alte doua in recalificari, informeaza Comitetul Olimpic si Sportiv Roman.

- Tinerii halterofili romani au cucerit inca trei medalii - una de aur si doua de bronz - la Campionatele Europene de juniori U15 si U17 de la Raszyn (Polonia), informeaza Federatia Romana de Haltere. Narcis Papolti a castigat aurul la stilul smuls in cadrul cat. 49 kg (Under-15), cu 80 kg, desi a ratat…

- Campionatele Europene de natație pentru juniori, la care participa și David Popovici, dublu medaliat cu aur la Mondialele din Budapesta, vor avea loc in perioada 5-10 iulie, la Otopeni. Competiția, care se desfașoara pentru prima data in Romania, va fi transmisa in direct de TVR 1, de la ora 17:00,…

- Doua medalii, ambele de bronz, au cucerit sportivii romani in finalele disputate, sambata, la Campionatele Europene de kaiac-canoe pentru juniori si tineret (U23) de la Belgrad (Serbia). Juniorii Adrian Stepan si Andrei Costache s-au clasat pe locul al treilea in finala probei de canoe 2x1.000 m, cu…

- Romania a cucerit cinci medalii la Campionatele Europene de canotaj Under-19 de la Varese (Italia), 3 de aur, 1 de argint si 1 de bronz, bilant cu care a ocupat primul loc in clasamentul pe natiuni, potrivit unui comunicat remis AGERPRES. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…