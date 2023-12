Stiri pe aceeasi tema

- Echipa naționala de fotbal a Romaniei și-a aflat sambata seara adversarele de la turneul final al Campionatului European din 2024. Tricolorii au fost repartizați in Grupa E, alaturi de Belgia, Slovacia și caștigatoarea barajului dintre Bosnia vs Ucraina / Israel vs Islanda. Citește și: Ministrul Transporturilor,…

- Romania va afla sambata seara, la Hamburg, grupa din care va face parte la turneul final al Campionatului European. Pana la competiția din vara anului viitor, Edi Iordanescu va avea doua perioade la dispoziție pentru a pregati echipa. Una va fi chiar inainte de plecarea in Germania, la final de mai…

- Romania - Elveția 1-0. Mircea Lucescu a vorbit despre calificarea naționalei la EURO 2024 și despre tragerea la sorți a grupelor Campionatului European. Romania e in urna 2 la tragerea la sorți care va avea loc pe 2 decembrie, in Germania. „Tricolorii” nu pot evita coloșii din prima urna, vor juca…

- Marius Lacatuș (59 de ani) a declarat ca Romania trebuie sa iși ridice nivelul pentru a avea rezultate pozitive la Euro 2024, unde „tricolorii” vor intalni echipe mult mai puternice decat cele din grupa de calificare. Romania a invins Israel, scor 2-1, și s-a calificat la Euro 2024„Tricolorii” se vor…

- Echipa nationala de fotbal a Romaniei a reusit o performanta istorica. „Tricolorii” s-au calificat la Turneul Final al Campionatului European din 2024 care va avea loc vara viitoare in Germania. Dupa ce au invins reprezentativa Israelului cu 2-1, elevii lui Edi Iordanescu au declansat fiesta pe teren,…

- Premierul Marcel Ciolacu a felicitat echipa naționala de fotbal pentru calificarea la EURO 2024, primul turneu final pentru Romania dupa o pauza de opt ani. „Calificareee! Suntem la EURO, in sfarșit! Bravo, baieți! Dupa ani de zile de așteptare chinuitoare, i-ați facut din nou fericiți pe romani!”,…

- Selectionata Romaniei s-a calificat in turul de elita al preliminariilor Campionatului European de fotbal Under-19 din 2024, dupa ce a terminat la egalitate cu Cehia, 1-1 (0-1), marti, la Ostrava, in ultimul lor meci din Grupa a 10-a.Cehii au deschis scorul prin Matous Krulich (8), dar Rares Pop…

- Fostul selecționer al echipei naționale a Romaniei, Victor Pițurca (67 de ani), a analizat șansele primei reprezentative de a se califica la Campionatul European din 2024, din Germania. Romania face parte din grupa I a preliminariilor EURO 2024, alaturi de Elveția, Israel, Belarus, Kosovo și Andorra „Tricolorii…