- Meteorologii au emis o avertizare Cod galben de instabilitate atmosferica temporar accentuata și vant puternic, care va afecta 26 de județe din vestul și sudul țarii. Meteorologii anunța ploi torențiale și vijelii, dar și temperaturi mult mai ridicate decat normalul perioadei. Astfel, codul galben va…

- Meteorologii anunta intensificari ale vantului in aproape toata tara, incepand de luni seara, fiind emisa o avertizare Cod galben. La altitudini mai mari de 1.500 de metri, in Carpatii Meridionali, de Curbura si in Muntii Apuseni, va fi Cod portocaliu intrucat vantul va atinge, la rafala, viteze de…

- Specialiștii Administrației Naționale de Meteorologie au actualizat prognoza meteo. Cum va fi vremea de Florii și de Paște, și ce temperaturi vor fi inregistrate in Romania in perioada 27 martie -24 aprilie 2023.

- Meteorologii anunța ca in cea mai mare parte a țarii se strica vremea. In urmatoarele doua zile in toate regiunile vor fi vant, ploi și racire accentuata. Specialiștii au emis o informare meteorologica valabila in intervalul luni, ora 6.00-miercuri, ora 21.00. In documentul meteorologilor se face referire…

- Meteorologii estimeaza ca, pana in 17 aprilie, temperaturile vor fi apropiate de cele normale pentru aceasta perioada sau usor mai ridicate. Cantitatile de precipitatii vor fi excedentare intr-o singura saptamana din patru, relateaza Mediafax.Saptamana 20 - 27 martieValorile termice vor fi mai ridicate…

- Meteorologii anunța o vreme deosebit de calda sambata in București, cu intensificari temporare ale vantului, ploi de scurta durata si descarcari electrice. Duminica insa vremea se va raci, cerul va fi variabil si vantul va sufla slab si moderat.

- Aproape toata țara se afla sub avertizari de fenomene extreme. Meteorologii au anunțat vant puternic in majoritatea regiunilor, in timp ce la munte este cod portocaliu de viscol. Vremea rea ține pana miercuri, 22 februarie.

- Meteorologii au emis, sambata, 18 februarie, o alerta cod roșu de vant, valabila, pana la ora 15.00, in zonele de peste 1.800 din județele Suceava și Neamț.Potrivit alertei meteo, in aceste zone, „vor fi intensificari puternice ale vantului care vor depași la rafala 145 km/h.”Avertizare meteo, una de…