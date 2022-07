Stiri pe aceeasi tema

- Al șaselea val al pandemiei de Covid-19, care incepe sa-și faca simțita prezența și in Romania, va avea un varf undeva in luna august, insa autoritațile dau asigurari ca nu vor mai exista restricții de severitatea unui lockdown, deși subvarianta BA.5 a Omicron, care circula in prezent, este mult mai…

- Populația Uniunii Europene a scazut anul trecut pentru al doilea an consecutiv. Europa se confrunta cu peste 2 milioane de decese cauzate de coronavirus. Romania se afla printre țarile cu cele mai mari scaderi ale populației.

- Numarul cazurilor de COVID a explodat in Romania in ultima saptamana, iar specialistii vorbesc deja de inceputul Valului 6. Lumea medicala a fost luata prin surprindere de faptul ca noul val se dezvolta pe perioada verii, deoarece asta demonstreaza ca virusul SARS-CoV-2 nu are o evolutie sezoniera,…

- Secretarul de stat in Ministerul Sanatatii Andrei Baciu a anuntat, miercuri, ca vaccinarea anti-Covid se poate face doar la medicii de familie, Ministerul Sanatații preluand activitațile Comitetului Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinare contra Covid-19. Presedinta Federatiei Nationale…

- De luni, 16 mai, in Romania se va putea face la cerere și a patra doza de vaccin anti-Covid, anunța coordonatorul campaniei de vaccinare Andrei Baciu. A patra doza este recomandata in special persoanelor de peste 60 de ani.

