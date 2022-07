România, lovită de Valul 6 COVID-19. Ce ne aşteaptă din toamnă Numarul cazurilor de COVID a explodat in Romania in ultima saptamana, iar specialistii vorbesc deja de inceputul Valului 6. Lumea medicala a fost luata prin surprindere de faptul ca noul val se dezvolta pe perioada verii, deoarece asta demonstreaza ca virusul SARS-CoV-2 nu are o evolutie sezoniera, si anticipeaza un Val 7 la toamna cu o alta varianta/subvarianta a virusului. Citeste articolul mai departe pe adevarul.ro…

