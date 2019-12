Stiri pe aceeasi tema

- Un val de aer polar a pus stapanire pe Romania, iar veștile de la meteorologi nu sunt deloc bune. Vremea continua sa se raceasca, iar in mai multe zone din țara se vor inregistra precipitații, fie ploi abundente, fie lapovița și ninsoare.

- Caldura va persista pana la jumatatea lunii, potrivit hotnews.ro. Maxima zilei a fost de 27 de grade, la Calarasi. Spre comparatie, in acelasi oras temperaturile nu treceau de 15 grade nici pe 6 noiembrie 2018 si nici in 2017. Maximele au atins 26 de grade la Fetesti, Cernavoda, Tg Ocna, Medgidia si…

- Vreme deosebit de calda anunta meteorologii si pentru urmatoarele zile. De la sfarsitul saptamanii insa toamna revine furioasa. Temperaturile vor scadea si incep ploile. Zonele joase vor fi acoperite de ceata si de burnita. Racirea va fi una accentuata, maximele vor fi mai mici si cu 10 grade decat…

- Mijlocul lunii octombrie aduce vara in Romania, intrucat un val de aer cald va pune stapanire pe mai multe regiuni din țara, astfel ca temperaturile din termometre vor urca pana la 30 de grade.

- Un val de aer cald va intoarce Romania la temperaturi aproape de vara. De la 10-15 grade vom ajunge aproape de 25 de grade in urmatoarele zile. Meteorologii de la ANM anunța ca de miercuri se incalzește semnificativ, vor fi creșteri de la 5 la 10 grade la temperaturile maxime in mod deosebit fața de…

- Vremea se incalzeste tot mai mult in sudul tarii, in timp ce in nord isi vor face aparitia ploi de scurta durata. Meteorologii anunta luni, 30 septembrie, temperaturi de vara, cu maxime cuprinse intre 30 si 32 de grade in Lunca Dunarii. De miercuri insa, precipitatii puternice pun stapanire pe toata…

- Dupa temperaturile de 32 grade Celsius care se vor inregistra in Romania, zilele urmatoare,Romania va fi lovita de un val de aer polar. Temperaturile vor scadea chiar si cu 20 de grade Celsius. Scaderea va fi, de la o zi la alta, chiar si cu 15 - 20 de grade Celsius.Daca marti, in sudul tarii…