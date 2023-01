Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii anunța o schimbare drastica a vremii in perioada urmatoare. Deși suntem aproape de mijlocul iernii calendaristice, vremea se incalzește din nou, iar saptamana viitoare temperaturile ar putea depași 15 grade in unele regiuni. Dupa 20 ianuarie, ne putem aștepta insa la o racire, ce ar putea…

- VREMEA pana in 8 ianuarie: condiții meteo de Revelion, Anul Nou, Boboteaza. Cand va fi frig, perioadele cu ploi sau ninsori Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a prezentat luni prognoza de vreme pentru urmatoarele doua saptamani, in regiuni din țara. Temperaturile scad in perioada 28-29 decembrie,…

- Ploile vor predomina in majoritatea regiunilor, in timp ce la munte, duminica, 4 decembrie, continua sa ninga. Temperaturile se vor menține pentru cele normale ale datei din calendar. Duminica, 4 decembrie, conform Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), valorile termice se vor mentine peste…

- Temperaturile vor fi mai ridicate marți, 22 noiembrie, decat in mod normal la aceasta data in regiunile vestice, sudice și sud-estice, mai scazute in extremitatea de nord-est și in jurul acestora in rest.

- Iarna se lasa așteptata in Romania: Temperaturile cresc din nou. Cum va fi VREMEA in perioada 21 noiembrie-19 decembrie 2022 Iarna se lasa așteptata in Romania: Temperaturile cresc din nou. Cum va fi VREMEA in perioada 21 noiembrie-19 decembrie 2022 Meteorologii ANM anunța spun ca, dupa acest weekend,…

- Vremea se racește in urmatoarele saptamani, iar temperaturile se vor apropia de cele normale pentru acest sezon, in toata țara. In jurul datei de 1 Decembrie, va fi mai frig decat de obicei, in sud-est și est.

- Vremea se schimba radical, iar in weekend sunt așteptate ploi slabe sau burnița in majoritatea regiunilor. La munte se anunța lapovița și ninsori. In urmatoarele zile, frigul pune stapanire pe Romania.

- Vremea, nefireasca in luna noiembrie intrucat temperaturile depasesc 25 de grade, conform meteorologilor Administrației Naționale de Meteorologie. Un val tropical va intra in țara noastra astfel ca va aduce temperaturi de vara. Ce iarna ne asteapta, de fapt, vedeți un pic mai jos. Val de aer tropical…